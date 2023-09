Francisca Cerqueira Gomes com duas das maiores modelos mundiais

Francisca Cerqueira Gomes tem marcado presença na Semana da Moda, em Paris, onde está atualmente a viver para fazer Erasmus.A jovem, de 20 anos, esteve recentemente no evento da Lancôme, no qual apareceu ao lado do namorado, o piloto de Fórmula 1, Pierre Gasly, de 27, e fizeram furor.Mas, agora, a filha de Maria Cerqueira Gomes apareceu ao lado de duas modelos bem conhecidas a nível mundial. Kika, como é carinhosamente tratada, cruzou-se com Hailey Bieber, de 26 anos, e Kendall Jenner, de 27, num desfile que foi assistir na capital francesa e aproveitou o momento - que pode ser irrepetível - para tirar uma fotografia junto de duas das maiores celebridades atuais do mundo da moda, fotografia essa que publicou na história do seu Instagram.A namorada de Pierre Gasly está a atravessar uma fase de grande felicidade tanto a nível pessoal como profissional. A relação com o piloto francês continua a correr muito bem, os dois parecem estar cada vez mais apaixonados e a nível profissional o nome da filha da apresentadora da TVI está cada vez mais a surgir a nível internacional.Para além de estar a estudar em França, a jovem pretende também investir no mundo da moda.