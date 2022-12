Francisca Cerqueira Gomes de férias com Pierre Gasly

Francisca Cerqueira Gomes, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, publicou pela primeira vez uma fotografia ao lado do piloto de Fórmula 1, Pierre Gasly. A imagem foi captada durante as férias de inverno que os dois jovens estão a fazer em Mageve, França.





‘Kika’, de 19 anos, e Gasly, de 26, foram fotografados juntos, pela primeira vez, em outubro, no Parque dos Príncipes, em Paris, a ver o jogo do PSG e do Marselha, para o campeonato francês.

No entanto, já depois dessa aparição em França, o jovem foi ‘apanhado’ num bar em clima de grande cumplicidade com outra jovem, poucas horas depois de ter participado numa corrida no México. E logo surgiram os rumores de separação.