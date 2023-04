Francisca Cerqueira Gomes escaldante em Itália

Aproveitando as semanas de paragem no Mundial de Fórmula 1, Francisca Cerqueira Gomes, de 20 anos, viajou na companhia do namorado,O destino eleito pelo jovem casal para namorar foi Portofino, em Itália., escreveu a jovem modelo no Instagram para acompanhar o leque de fotografias das belas paisagens da região. Mas se a vista é deslumbrante, a modelo também não fica atrás e os elogios dos fãs multiplicaram-se.Já Pierre optou por ser mais discreto e até ao momento não revelou momentos das férias românticas.