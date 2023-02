Francisca Cerqueira Gomes faz surpresa ao namorado

27 of my best company. Joyeux anniversaire chato [27 da minha melhor companhia. Feliz aniversário chato]". E o piloto fez questão de responder à declaração em português: "Obrigadooo meu amor!!!".





Francisca Cerqueira Gomes deu os parabéns ao namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, no Instagram, onde partilhou algumas fotografias dos momentos que passaram juntos.Na publicação, a modelo escreveu:

Recorde-se que Francisca Cerqueira Gomes, que celebrou 20 anos a 23 de janeiro, e Pierre Gasly assumiram a relação em novembro do ano passado, em Abu Dhabi, quando a atriz foi assistir à prova do piloto do último Grande Prémio da época.