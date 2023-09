Francisca Cerqueira Gomes já tem agência em França

Francisca Cerqueira Gomes, de 20 anos, já está a viver em Paris, em França, onde vai passar um período, pois está a fazer Erasmus na área de Marketing.





A filha de Maria Cerqueira Gomes parece estar a ter uma boa adaptação ao país natal do namorado, o piloto de Fórmula 1, Pierre Gasly, de 27 anos, com quem apareceu recentemente no evento da Lancôme, na Semana da Moda de Paris.