Francisca Cerqueira Gomes obrigada ao silêncio sobre a sua relação

A filha de Maria Cerqueira Gomes está num romance há um ano com Pierre Gasly, de 27 anos e os dois jáCom o regresso do Campeonato Mundial de Fórmula 1 a chegar, o namorado de Francisca Cerqueira Gomes vai ter que trocar o foco e isto promete abrandar o ritmo da relação entre os dois.Com o retomar da competição, a filha de Maria Cerqueira Gomes está obrigada a permanecer em silêncio acerca da sua relação com o piloto Francês, tal como aconteceu no evento dos 20 anos da Nespresso. Isto porque a nova equipa de Gasly, a Alpine, quer evitar ao máximo ruído que envolva os seus pilotos nesta fase importante da pré-temporada.A própria Francisca Cerqueira Gomes está atualmente em Honolulu, no Havai, com Margarida Corceiro a frequentar um curso de inglês. O namorado Pierre Gasly está já focado no primeiro Grande Prémio da temporada, agendado para o próximo dia 5 de março.Um exemplo de relação que não sobreviveu às exigências de uma temporada da competição de desporto automóvel foi a relação entre Luisinha Oliveira, irmã da atriz Beatriz Barosa, e o piloto britânico Lando Norris, que terminou em setembro passado.