Francisca Cerqueira Gomes recebe prenda da filha do toureiro. Descubra o quê

Embora Cayetano Rivera, namorado de Maria Cerqueira Gomes, só irá conhecer Francica Cerqueira Gomes no fim-de-semana, a modelo já é acarinhada pela família do toureiro.A filha de Cayetano Rivera já enviou prendas a Kika Cerqueira Gomes. Nas redes sociais, a namorada do piloto de Formula 1, Pierre Gasly, mostrou o presente que recebeu, um exemplar da autobiografia lançada por Lúcia Rivera, 'Nada es lo que parece', e uma dedicatória endereçada à modelo., escreveu a jovem nas redes sociais.Lúcia Rivera foi adotada pelo toureiro durante o casamento com Blanca Romero, em 2011.Veja o momento na galeria.