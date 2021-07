Francisca Cerqueira Gomes soma e segue no mundo da moda

01:30

Francisca Cerqueira Gomes, mais conhecida por Kika, entrou com o pé esquerdo no panorama mediático – tendo sido acusada de apenas conseguir um papel na novela ‘Festa é Festa’, da TVI, por ser filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes.No entanto, meses depois da polémica, a jovem soma e segue e, além do papel na trama da estação de Queluz de Baixo, é cada vez mais requisitada para trabalhos como modelo fotográfico.A jovem, de apenas 18 anos, tem partilhado o resultado final das últimas produções em biquíni nas redes sociais e os fãs já se renderam à sua beleza, que comparam frequentemente à da mãe.Kika é, este ano, uma das candidatas da categoria ‘Sexy Net’, ao lado de figuras que dão cartas como influenciadoras digitais, como a Pipoca Mais Doce, Jessica Athayde ou Bárbara Bandeira. Para votar em Kika e participar no passatempo de verão do CM ligue 760 201 548. Custa da chamada 0,60€ + IVA.