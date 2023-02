Francisco Macau revela que namorada está grávida após desmaio na gala da TVI

Sara sentiu-se mal durante o evento e levou a que o casal tivesse de tornar público que estão à espera do primeiro filho em comum.

Francisco Macau e a namorada, Sara Calado, viveram momentos de tensão na gala do 30º aniversário da TVI. Tudo aconteceu quando o casal estava na passadeira vermelha do evento e a namorada do personal trainer desmaiou.

"Não foi desta forma que imaginei, mas é válida. Venho por este meio partilhar convosco que a Sara e eu vamos ser mamã e papá", confirmou o ator e personal trainer através das redes sociais.

"Hoje, na gala dos 30 anos da TVI, a Sara sentiu-se mal, acabou por desmaiar e esteve inconsciente durante alguns minutos. Muita gente, muito calor, e a Sara fez os possíveis para me acompanhar porque ela sabia que para mim era importante ir. Foi um susto enorme, porque olhei para os olhos da Sara e vi um vazio inexplicável", pode ler-se na publicação.



Sara foi assistida no Hospital da Luz, em Lisboa, e encontra-se estável. Francisco Macau adiantou ainda que vai ser pai de uma menina que se vai chamar Maria Luísa.



Na referida publicação nas redes sociais, Francisco fez questão de agradecer a todos os que prestaram auxílio à namorada, nomeadamente o colega e médico José Carlos Pereira. "Venho também manifestar o meu agradecimento público ao meu amigo José Carlos Pereira, que correu para me ajudar a mim e socorrer a Sara, ao Ben que largou tudo para estar connosco, ao Gonçalo Quinaz e à Pamela que estiveram sempre do nosso lado e a todos os que demonstraram preocupação e ajudaram da forma que lhes foi possível. Sozinho tinha sido muito mais difícil, por isso, obrigado do fundo do meu coração".





