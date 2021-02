Francisco Moita Flores de luto pelo pai: "Chegou a hora de dizer adeus ao meu grande herói"

aos 97 anos. O escritor partilhou ainda uma sentida homenagem ao progenitor, recordando vários momentos que passou ao seu lado., começou por escrever.O espírito solidário do progentor também não foi esquecido: "Vida dura. Em ebulição. Reparava tratores e ceifeiras. Era a ambulância do Monte da Defesa de S. Brás. Quando alguém adoecia, de noite ou de dia, saltava para o jipe e conduzia quem necessitava ao hospital de Moura". "Ensinou-me a nadar. Pescador afoito, fez-me testemunha de pescarias arrojadas. Barbos, bogas, lúcios, achigãs. E nas grandes caldeiradas junto ao rio com os seus amigos, aprendi o valor da amizade inteira e solidária. Tal como a alegria, quando os tios e os primos vinham de longe para celebrar qualquer festa", continuou., acrescentou.No final da homenagem, Moita Flores lembrou a recente vitória do pai contra a Covid-19., rematou.