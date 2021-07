Frederico Varandas aproveita dias de praia com a mulher e o filho

Katarina Larsson mostra descanso em família com líder leonino.

Frederico Varandas com a mulher e o filho Santiago na praia

Depois de ter passado parte das férias na Suécia, a terra natal da mulher, Katarina Larsson, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, regressou a Portugal e continua agora a aproveitar alguns dias de descanso mas pelas praias nacionais.Os momentos de ternura em família têm sido partilhados pela companheira do homem-forte dos leões, que se mostra encantada com a cumplicidade entre o marido e o filho Santiago, de apenas um ano.

Junto há vários anos, o casal mostra-se cada vez mais unido com a chegada do primeiro filho. Katarina, que anteriormente evitava partilhas com Varandas nas redes sociais, já não se coíbe de mostrar o orgulho que sente da família que construiu em Portugal.