Frederico Varandas dedidado à família recebe mimos nas férias

Férias e descanso! Estas têm sido, nas últimas semanas, as palavras de ordem do presidente do Sporting Frederico Varandas e da família, que continuam a aproveitar as férias da melhor forma. Após uma passagem pela Suécia, país natal de Katarina Larsson, companheira do presidente leonino, os dias continuam a servir para carregar baterias e trocar muitos mimos. No último fim de semana, Varandas mostrou-se ao lado do filho, Santiago, de um ano, durante uma ida à praia.O menino aparece a dar uma festa ao pai. Um gesto que mereceu uma legenda especial de Varandas. Escolheu como ícones a cabeça de um leão e um coração verde, mostrando que pretende passar o gosto pelo Sporting ao filho, fruto do amor com a sueca Katarina. A beldade também mereceu uma publicação do amado, que registou em fotografia um momento muito cúmplice entre mãe e filho.