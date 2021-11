Frederico Varandas desfruta de folga em família

Família sorridente no Zoo

Foto: Direitos Reservados

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, aproveitou a pausa do fim de semana para um passeio em família, na companhia da mulher, Katarina Larsson, e do filho, Santiago.O Jardim Zoológico, em Lisboa, foi o destino eleito para momentos de diversão, com muitos sorrisos à mistura. Na conta de Instagram, o dirigente dos leões, que mantém uma postura recatada em relação à vida privada, partilhou raras fotografias que espelham os momentos de felicidade em família.Também o roupeiro do clube, Paulinho, desfrutou dos momentos de lazer com o líder com quem mantém amizade.