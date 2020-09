Frederico Varandas mostra o seu “pequeno leão”

Frederico Varandas está encantado com o primeiro filho e, na última sexta-feira, decidiu apresentar ao Mundo o pequeno Santiago, de forma a assinalar os seus primeiros nove meses de vida.



"Nove meses deste pequeno leão", escreveu o presidente do Sporting na legenda de uma série de fotografias ternurentas em que partilha momentos com o filho e também com a companheira, a triatleta sueca Katarina Larsson.





As imagens da cumplicidade em família deixaram os fãs rendidos ao primeiro filho do homem-forte dos leões, de 40 anos, com a namorada, de 35, com quem vive uma relação discreta.

Amor nasce no Sporting

A história de amor de Varandas e Katarina começou no Sporting há vários anos. Na altura, Frederico desempenhava funções de médico no clube e a sueca era atleta dos leões. Os dois apaixonaram-se e desde então vivem uma união longe dos holofotes mediáticos.

A atleta tem-se mantido sempre à margem do mandato de Varandas e apenas é vista nos bastidores, não marcando presença com o namorado em compromissos oficiais do clube. O casal vive junto na zona de Cascais, onde leva uma vida tranquila e agora mais especial com a chegada de Santiago.