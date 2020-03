O Presidente do Sporting anunciou que vai voltar ao Exército como médico no Estado de Emergência decretado devido ao surto de coronavírus.

20 mar 2020 • 13:47

Já servi o País, hoje vou voltar a fazê-lo enquanto o Estado de Emergência durar...e voltarei sempre que Portugal precisar.

Vamos...vamos com tudo!", escreveu nas redes sociais.

Frederico Varandas decidiu mostrar pela primeira vez o rosto do filho bebé, que nasceu em dezembro de 2019, fruto do relacionamento com a mulher, Katarina Larsson. O Presidente do Sporting Clube de Portugal mostrou-se com o menino ao colo, numa fase em que estamos a enfrentar o surto de coronavírus, para anunciar que vai voltar ao exército como médico durante o Estado de Emergência que se atravessa.