Frederico Varandas vai ser pai a qualquer momento

01:30

O Sporting sagrou-se campeão europeu de Judo, este sábado, em Odivelas, e o momento mereceu uma rara aparição pública do presidente do clube, Frederico Varandas, com a namorada, a triatleta Katarina Larsson, que mostrou estar já numa fase muito avançada da gravidez.



O primeiro filho do homem forte dos leões pode nascer a qualquer momento, mas a sueca não quis deixar de estar ao lado do companheiro e festejou nos bastidores, com a sua barriga bastante saliente a dar nas vistas. Juntos há vários anos, os dois mantêm uma relação discreta, e agora vão aumentar a família.

