Fredy Costa e Carmen Mouro casaram-se

Fredy Costa e Carmen Mouro trocaram alianças no passado sábado, dia 12 de dezembro. 2020 tem sido um ano de conquistas para o casal, que se prepara a chegada do primeiro filho em comum.





O ator de 'Terra Brava' e a apresentadora da SIC Caras oficializaram a relação em segredo numa cerimónia que contou com a presença de amigos e familiares. Aos 43 anos, Carmen Mouro deslumbrou os convidados com um tradicional vestido branco, que lhe assentou na perfeição.





A novidade foi dada pelos recém casados na rede social Instagram, onde partilharam algumas imagens do dia especial. Nos comentários, vários seguidores felicitaram os noivos.





Os artistas têm trabalho juntos na emissão 'Tu consegues, com Carmen Mouro', um programa especial da SIC Caras. Recorde-se que há uns meses, Fredy Costa pôs fim à relação com Yola Araújo, com quem tem dois filhos em comum. O angolano é pai de mais duas crianças, fruto de relações anteriores.