"Fui despedida por não ir ao 'castigo' com um chefe"

10 mar 2024 • 15:27

Numa entrevista à revista Sábado, a atriz Lídia Franco recordou alguns dos momentos mais marcantes da sua vida e revelou que foi alvo de assédio quando trabalhou na TAP.



O episódio remonta ao tempo em que ainda era bailarina, mas trabalhava também como assistente de terra: " Havia um chefe com quem era obrigatório ir ao 'castigo' e um dia disse-me: 'Então amanhã, vamos sair.' Eu respondi-lhe: 'Não, porque não quero sair consigo.' No dia seguinte, quando fui consultar a escala dos horários vi que o meu nome estava riscado. Fui despedida assim, por não ir ao 'castigo'. Ainda fui ao pseudo-sindicato para me queixar, mas disseram-me logo que não valia a pena", contou a atriz.



