Lídia Franco: “Fui despedida por não ir ao 'castigo'”

01:30

Carolina Cunha

Prestes a completar 80 anos, a atriz Lídia Franco abriu o coração à ‘Sábado’ e fez revelações sobre a sua vida.Apesar da paixão pela dança e pela representação, a artista teve outros empregos na sua juventude. Contou que ao longo da vida encontrou vários "tarados sexuais" e que durante o período em que trabalhou na TAP foi vítima de assédio: "Um deles foi meu diretor na TAP, onde fui assistente de terra quando andava no ballet. Havia um chefe com quem era obrigatório ir ao "castigo" e um dia disse-me: "Então amanhã, vamos sair"’, começou por recordar. Lídia negou o convite e acabou por ser despedida. "No dia seguinte, quando fui consultar a escala dos horários, vi que o meu nome estava riscado. Fui despedida assim, por não ir ao castigo", recordou.Lídia é casada com Miguel Esteves há mais de três décadas e tem um filho, Miguel Che, de outra relação.