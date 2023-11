A.M. Lukas

Foto: Mario Anzuoni/reuters

23 nov 2023 • 01:30

No guião do filme ‘fui drogada e violada’, da autoria de A.M. Lukas e que envolve Nuno Lopes, não é claro sobre o que se passou na já longínqua noite de 28 para 29 de abril de 2006, em Nova Iorque. A própria fita do tempo é complexa.Saiba mais no site do Correio da Manhã