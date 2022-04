"Fui vítima de terrorismo psicológico", diz 'ex' de Luciana Abreu Ex-marido da atriz defende-se das acusações de violência doméstica.

Daniel Souza quebrou o silêncio sobre as acusações de violência doméstica durante o casamento com Luciana Abreu. "Eu é que fui vítima e até levei empurrões. Comecei a viver um terrorismo psicológico a partir do momento em que a confronto com as questões de dinheiro e dos rituais", referiu o guia turístico em entrevista ao programa ‘Goucha’ (TVI).



Meses depois do casamento, que aconteceu em outubro de 2017, Daniel conta que começou a perceber que existiam "queimas de folhas secas, de aglomerados de coisas, não só de velas, e que deitavam cheiros" em casa. Também lembrou que emprestou mais de 100 mil euros a Luciana para a compra de uma casa, visto que na véspera da concretização do negócio a atriz não tinha a verba disponível. "Saiu do banco a chorar a dizer que a mãe lhe tinha roubado 80 e tal mil euros. Vi-me obrigado a ajudar. Dei as minhas economias e recorri também aos meus pais."

