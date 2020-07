Funcionário de supermercado desmaia à frente do Príncipe Carlos deixando-o em choque

O herdeiro do trono britânico encontrava-se numa visita oficial, esta quarta-feira, dia 8 julho, à cadeia de supermercados Asda, quando um funcionário do supermercado não conteve a surpresa ao estar frente a frente com o Príncipe Carlos e acabou por desmaiar à frente do mesmo.

Durante o evento, o pai de Harry e William, acompanhado da mulher Camila, conversaram com alguns funcionários e foi exatamente nessa altura que um dos trabalhadores caiu ao chão, desmaiando.

O Príncipe Carlos ficou em choque ao ver o homem cair e ficou alguns momentos a olhar para ele, enquanto seguranças se deslocaram para prestar socorro ao homem.

Depois do sucedido, o filho da rainha Isabel II acabou por seguir em frente e falar com outro funcionário. Por fim, quando o homem recuperou os sentidos, o Príncipe Carlos voltou para junto do mesmo e trocaram algumas palavras.

Momento insólito aconteceu numa visita oficial do príncipe a uma cadeia de supermercados.