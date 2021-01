Funcionário do Palácio que roubou pijamas à Rainha Isabel II condenado a pena de prisão

Foto: Rainha Isabel II foi a primeira da família real a ver o bebé

11:03

O antigo assistente de catering do Palácio de Buckingham Adamo Canto foi acusado de roubar vários objetos da família real britânico avaliados entre os 11 e os 112 mil euros. Depois de confessar os crimes, que ocorreram em 2019,Segundo o 'Daily Mail',fotografias autografadas pelo príncipe William e Kate Middleton, dois relógios de bolso em ouro e um outro de edição limitada, uma medalha de um general da Real Ordem Victoriana, um álbum de fotografias oferecido durante a visita de Donald Trump ao Reino Unido, um telemóvel fabricado exclusivamente para o príncipe André, entre outros objetos valiosos do Palácio.Adamo revelou que conseguiu vender alguns dos objetos furtados em plataformas online e outros acabaram por ser encontrados no seu quarto no palácio real, onde resideu desde 2015 até agosto de 2020, altura em que foi acusado dos crimes.O assistente de catering revelou que um dos motivos que o levaram a roubar foram "dificuldades financeiras."