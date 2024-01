Fundação que príncipe Harry preside acusada de violação e tortura no Congo

Príncipe Harry

Foto: Direitos Reservados

01:30

Uma instituição de conservação e caridade apoiada pelo Príncipe Harry - a African Parks - está a ser acusada de integrar, como vigilantes, membros de uma milícia armada que supostamente espancou, torturou e violou indígenas do povo Baka, na República do Congo.

A investigação foi publicada pelo ‘Mail on Sunday’, que entrevistou um homem que foi amarrado e espancado com um chicote. Terão ainda abusado sexualmente de várias mulheres, entre muitas outras atrocidades infligidas contra os indígenas ao longo de anos. Os abusos ocorreram no Parque Nacional Odzala-Kokoua. O príncipe Harry, que já foi presidente da African Parks, que gere 22 áreas protegidas em 12 países, e que agora é membro do conselho de administração, terá exigido ao atual CEO para tomar medidas.