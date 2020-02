Funeral de Kobe Bryant e da filha realizado à porta fechada

O funeral de Kobe Bryant e da filha

"A Vanessa e a família queriam uma cerimónia privada para chorarem a perda. Foi extremamente difícil para todos, porque ainda é difícil para todos perceberam o que realmente aconteceu", adiantou uma fonte à imprensa internacional.



De referir que "24" é um número da camisola de Kobe quando jogava basquetebol.





Segundo o Entertainment Tonight, por opção da família, as cerimónias fúnebres privadas decorreram no Pacific View Memorial Park, em Corona Del Mar, Califórnia, na passada sexta-feira, dia 7 deAlém funeral à porta fechada, onde apenas estiveram os membros da família, vai ser realizada uma cerimónia pública em homenagem a Kobe e, no próximo dia 24 de, no Staples Center, em