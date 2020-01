Furacão Anitta promete arrasar em Portugal

o empresário Thiago Magalhães, mas colocou um ponto final no casamento no ano seguinte.

Já está confirmado quevai marcar presença nos festivais de verão deste ano, em Portugal. O Rock in Rio e o 'Meo Marés Vivas prometem fazer subir a temperatura com a sensualidade da cantora brasileira.Atualmente, a brasileira tem uma carreira de sucesso e já é conhecida internacionalmente, mas nem sempre foi assim. A família de Larissa Machado, o nome verdadeiro de Anitta, não tinha grandes posses. A sua rampa de lançamento foi através do Youtube, com apenas 16 anos.. Desde então, nunca mais parou e já fez parcerias com vários cantores internacionais: Snoop Dogg, Ozuna, Madonna e J. Balvin são dos alguns dos exemplos.Apesar de ser um verdadeiro fenómeno, Anitta também tem uma vida marcada por várias polémicas. Assumidamente bissexual, em 2017, a artista foi casada comEm 2019, a cantora esteve "nas bocas do mundo" depois de ter se envolvido com Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani. A apresentadora não gostou e mostrou-se magoada.Durante o namoro com o surfista,. O surfista veio a público contar que a cantora tinha terminado o relacionamento por telemóvel.Pouco tempo depois ter colocado um ponto final no relacionamento começou a envolver-se com a sua bailarina.Agora, a sensualidade de Anitta promete aquecer Portugal.