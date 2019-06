Furacão Gaga arrasa romance de Irina e Bradley Cooper

Depois de vários meses de especulação, a revista 'People' avançou esta sexta-feira com a confirmação de que Irina Shayk, de 33 anos, e Bradley Cooper, de 44, estão mesmo separados. A publicação diz que a decisão foi tomada pelos dois e que o ex-casal já está a tratar de legalizar a custódia da filha, Lea, de dois anos, que deverá ser partilhada por ambos.Os rumores de que existia uma crise na relação - que durou quatro anos - já têm meses e começaram durante as filmagens do filme 'Assim Nasce Uma Estrela', no qual Cooper contracenou com Lady Gaga, de 33 anos. A cumplicidade entre os dois foi evidente desde o início - o que levou Irina a deixar de seguir a cantora nas redes sociais -, mas as especulações subiram de tom na cerimónia dos Óscares, a 24 de fevereiro, quando o ator e a estrela subiram ao palco para interpretar o tema 'Shallow'. A química deu que falar e, apesar de Irina se ter mostrado bem-disposta nessa noite, logo começaram a surgir notícias de que a russa não estaria a saber lidar com os ciúmes.De acordo com a imprensa internacional, há algum tempo que o ator e a manequim tentavam salvar a relação, por causa da filha. Irina já teria até saído de casa algumas vezes para tentar encontrar uma solução para os dois, mas a verdade é que o amor chegou ao fim.Curiosamente, Gaga também está solteira. Dias antes dos Óscares, a cantora anunciou a separação de Christian Carino - um acontecimento que poderia ter sido banal em Hollywood, mas que, neste contexto, serviu para acentuar ainda mais a teoria de um eventual 'affair' com Bradley Cooper.Antes de começar a namorar com Bradley Cooper, Irina Shayk namorou durante cinco anos com Cristiano Ronaldo (entre 2010 e 2015). De acordo com uma amiga da modelo russa, a relação terá terminado depois de Irina descobrir várias traições do craque e de ter 'apanhado' mensagens comprometedoras de outras mulheres no seu telemóvel.Apesar de nunca ter falado sobre estas traições em público, pouco tempo depois da separação, a russa deu uma entrevista à revista espanhola '¡Hola!' e lançou várias farpas a CR7."Pensava que tinha encontrado o homem perfeito, mas afinal não. É claro que prefiro estar acompanhada do que sozinha, mas só com a pessoa certa", disse, acrescentando: "Temos de ser verdadeiros com o outro e não ter segredos. É essa a minha regra numa relação." Quando questionada como seria o seu homem perfeito, Irina sublinhou: "Tem de ser simpático, divertido, honesto e tem de saber tratar bem uma mulher. E também tem de ser fiel".Apesar destes rumores de infidelidades, também há quem diga que a culpa da separação foi da mãe do craque, Dolores Aveiro, que nunca terá gostado da manequim russa.Apesar de sempre terem sido muito discretos na sua vida pessoal, desde que surgiram os primeiros rumores de crise na relação começaram também a ser mais frequentes as imagens de Irina Shayk e Bradley Cooper com a filha, Lea. Segundo algumas publicações internacionais, estas imagens eram propositadas, porque a modelo e o ator queriam passar uma imagem de família feliz e unida. A revista 'People' garante que a maior preocupação dos dois sempre foi a filha.Irina Shaykhislamova nasceu na Rússia, a 6 de janeiro de 1986. Começou a dar os primeiros passos na moda ainda na adolescência e deu que falar em várias campanhas de lingerie. O namoro com Cristiano Ronaldo tornou-a mundialmente conhecida e, em 2011, foi convidada para fazer a capa da revista 'Sports Illustrated'. Teve um romance fugaz com Dwayne Johnson depois de CR7.Nasceu a 5 de janeiro de 1975, nos EUA, e começou a sua carreira como ator convidado da série 'Sexo e a Cidade'. Hoje é um dos atores mais reconhecidos de Hollywood, e acumula também no currículo romances com celebridades. Foi casado com Jennifer Esposito e, segundo a imprensa internacional, teve casos com Renée Zellweger, Cameron Diaz, Olivia Wilde e Jennifer Lopez.Nasceu Stefani Joanne Angelina Germanotta, a 28 de março de 1986, nos EUA, mas começou a usar o nome artístico por causa da música 'Radio Ga Ga', dos Queen. É conhecida pela excentricidade e pela forma ousada como se veste. Namorou com o ator Taylor Kinney durante cinco anos e com o seu ex-agente Christian Carino durante quatro meses - a relação terminou em fevereiro.