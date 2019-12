Futebolista Eder vai ser pai pela segunda vez

01:30

Eder Lopes, de 31 anos, vai ser pai pela segunda vez. A boa-nova foi avançada esta sexta-feira pela mulher do futebolista do Lokomotiv de Moscovo, nas redes sociais."Estou muito orgulhosa por anunciar que o Kai vai ser irmão mais velho! Seremos uma família de quatro em breve", escreveu Sanne Lopes na legenda de uma fotografia que mostra o filho, de um ano, com um balão a dizer ‘Big Brother’.As mensagens de parabéns ao autor do golo que deu a vitória a Portugal no Euro 2016 não se fizeram esperar: "Muitas felicidades!", "Parabéns, craque!", "Fico muito feliz pelos dois! Mal posso esperar por saber se é um rapaz ou uma rapariga", "Família abençoada!", "Que notícia maravilhosa" foram alguns dos comentários partilhados pelos mais de 24 mil seguidores da modelo belga.Eder e Sanne casaram em julho de 2017. Um ano depois, em agosto, tiveram o primeiro filho, Kai.