Futebolista faz furor em noite de gala

01:30

Janaína Queiroz Cavalcante, conhecida como Jana, foi o centro das atenções na Gala Legião de Ouro, que decorreu terça-feira no Theatro Circo, em Braga.A brasileira, de 31 anos, natural de Fortaleza, que brilha nos relvados como defesa central da equipa feminina do clube, concentrou olhares ao apresentar-se com um blazer/vestido vermelho com um decote generoso.Além de dar nas vistas com o look sensual, Jana distribuiu sorrisos e simpatia ao posar para os fotógrafos na red carpet.O evento tem como missão premiar aqueles que mais se destacaram no SC Braga e também serviu para concluir as comemorações do 99º aniversário do clube.