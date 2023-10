Futebolista recusa noite de sexo com famoso por 105 mil euros

A suíça Alisha Lehmann, jogadora do Aston Villa e uma das figuras mais mediáticas do mundo do futebol feminino, com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, revelou ao podcast ‘DirTea Talk’ que um homem “internacionalmente famoso” ofereceu cerca de 105 mil euros para passar a noite com ela.Leia mais no Correio da Manhã