Futebolista Sérgio Oliveira casa na Porto

Os noivos irradiavam felicidade à saída da Igreja da Lapa, no Porto

Foto: Movephoto

16 jun 2019 • 01:30

O jogador do Futebol Clube do Porto deu o nó com Cristiana Pereira, apresentadora do Porto Canal, na sexta-feira, 14, na Igreja da Lapa, na invicta.O casal disse o "sim" perante cerca de 200 convidados, entre os quais estavam várias caras conhecidas do mundo do futebol, como Rúben Neves, José Sá, Bruno Fernandes, Varela e Ricardo.Também Júlio Magalhães, diretor-geral do Porto Canal, marcou presença.O copo d’água decorreu na Casa da Prelada, em Ramalde. Para o casamento, a noiva optou por um vestido do criador libanês Zuhair Murad, enquanto Sérgio Oliveira escolheu um fato da marca portuguesa Saroni.