Futebolistas investem largos milhões em joias

As peças podem passar despercebidas à primeira vista, mas a verdade é que custam milhões de euros. Avaliámos ao pormenores as extravagâncias de Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Neymar, Lionel Messi e David Beckham.O Rolex GMT - Master Ice, de ouro branco e 30 quilates de diamantes, pode ter ascendido aos 445 mil euros. Já a aliança de diamantes terá sido a peça mais acessível, comprada por mais de 60 mil euros.Mas Ronaldo não é o único português a dar nas vistas... Ricardo Quaresma também faz questão de se render a alguns luxos, nomeadamente a acessórios. O craque surge regularmente com vistosos relógios de pulso e brincos de diamantes.Um dos pares mais valiosos pertence à Cartier e custou cerca de 33 mil euros. Este vício de Neymar dá tal forma nas vistas que até o próprio já brinca com a situação. Os amigos mais chegados são muitas vezes presenteados com estas peças de luxo, como aconteceu com a atriz brasileira Paolla Oliveira.Embora mais discreto, também Lionel Messi não consegue passar despercebido. O craque opta muitas vezes por peças mais simples, como relógios ou anéis, mas investe a sua fortuna maioritariamente em roupas, jatos, férias em iates, automóveis e propriedades de luxo.David Beckham é um dos rostos ligados ao futebol mais aclamado pelas marcas, embora já tenha abandonado os relvados em 2013. Mas nem por isso perdeu atenção mediática, pelo contrário...Um estudo feito por prestigiados investigadores universitários britânicos concluíram que a marca Beckham vale cerca de 590 milhões de euros. O físico trabalhado do atleta é também um chamariz para muitas campanhas de moda.