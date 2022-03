Futre em telenovela da TVI divide opiniões

Paulo Futre vai ser ator

Foto: Direitos Reservados

A contratação de Paulo Futre pela TVI e o anúncio de que vai integrar o elenco da próxima novela do canal, ‘Rua das Flores’, está a gerar surpresa no meio artístico. O CM sabe que há vários atores, entre eles alguns dos que estão a trabalhar nesta produção, descontentes.Sem se referir diretamente a Futre, o ator Heitor Lourenço deu voz à indignação. "Ser ator é uma profissão. Como profissão que é exige estudo e especialidade", escreveu nas redes sociais. Também o realizador Vicente Alves do Ó manifestou publicamente o seu descontentamento. "Um abraço solidário a todos os atores que estão em casa sem trabalho."Mas há também quem defenda o ex-jogador. "O Futre entrar numa novela não tira trabalho a nenhum ator porque o lugar que esperam que ele ocupe é só dele e não tem nada a ver com o trabalho de um ator", afirmou Rita Lello, cuja mãe, Maria do Céu Guerra, criticou Futre, em 2012, por dobrar um filme de animação.