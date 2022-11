Futura rainha de Espanha apaixonada por jogador da seleção Filipe VI denunciou a atração da jovem ao pedir uma camisola autografada a Gavi.

A infanta Leonor e a princesa Sofia

Miguel Azevedo

A princesa Leonor, que fez 17 anos em outubro, filha dos reis Filipe VI e Letizia, está apaixonada por um jogador da seleção espanhola. Segundo a imprensa do país vizinho, trata-se de Pablo Páez Gavira, mais conhecido por Gavi, de 18 anos, que alinha pelo Barcelona. Atualmente é o jogador mais novo da seleção espanhola, que se encontra no Qatar a disputar o Mundial.



Leonor, a primeira na linha de sucessão ao trono espanhol, não esconde o interesse pelo craque, de tal forma que tem um dos seus cadernos da escola forrado com fotografias do jogador. Também o rei Filipe VI denunciou a atração da jovem ao pedir uma camisola autografada a Gavi.

