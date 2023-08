Acórdão do processo que envolve o companheiro da antiga concorrente do Big Brother será conhecido na próxima sexta-feira, 25 de agosto.

Vítor Soares vai a julgamento no final do mês

Vítor Soares, conhecido como ‘Vitó’, e arguido no processo ‘Semente em Pó’, vai ficar a saber na próxima semana o que o futuro lhe reserva. O acórdão do processo que envolve o companheiro de Sónia de Jesus, ex-concorrente do Big Brother, será conhecido a 25 de agosto.Saiba mais no Correio da Manhã