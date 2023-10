Gabriel Medina é visto na companhia de uma famosa e não é Luisinha Oliveira

25 out 2023 • 10:47





Mari Gonzalez numa festa.

Mari Gonzalez é flagrada em clima de romance com Gabriel Medina



Vídeo: Segue a Cami pic.twitter.com/I4HhTOoLzL — Babilônia (@babiloniaam) October 23, 2023

Durante algum tempo, mais precisamente abril deste ano, suspeitava-se que Gabriel Medina, de 29 anos, e a portuguesa Luisinha Oliveira, de 23 anos, teriam uma relação.A modelo havia terminado a sua relação com o piloto de fórmula 1, Lando Noris, e o atleta brasileiro tinha-se divorciado de Yasmin Brunet e a proximidade entre os dois foi notória. Porém, o brasileiro foi visto recentemente num clima de grande cumplicidade com a youtuberO momento foi partilhado no X, no antigo Twitter, onde é possível ver a youtuber e o surfista a falarem com grande proximidade. A youtuber está a passar por um processo de divórcio de Jonas Sulzbach e parece que já está a seguir em frente com a sua vida.