Gabriela Sobral admite que chamou "maluca" a Cristina Ferreira

Aos comandos dos Conteúdos e da Produção da Plural, produtora responsável pelas novelas da TVI, Gabriela Sobral mostra-se entusiasmada com a estreia de 'Festa é Festa', esta segunda-feira, no entanto, admite que nem sempre esteve de acordo com as decisões da direção do canal de Queluz de Baixo sobre o projeto.Em entrevista ao 'I', Gabriela foi questionada se tinha dito que Cristina Ferreira era "maluca" quando a ouvir falar da novela. "", respondeu.Entretanto, mudou de ideias. "Fiquei receosa porque já não estava na TVI desde 2010 mas lembro-me muito bem do que fiz lá para trás. (...)", começou por explicar.", defendeu.O projeto conta com Pedro Teixeira, Sílvia Rizzo, Ana Guiomar, Pedro Alves, Maria do Céu Guerra, entre outros, no elenco.