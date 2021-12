Galã de ‘O Sexo e a Cidade’ acusado de violação Duas mulheres relatam alegados casos, ocorridos em 2004 e 2015.

Chris Noth, galã de 'O Sexo e a Cidade'

Chris Noth, de 67 anos, ator que dá vida a Mr. Big na famosa série ‘O Sexo e a Cidade’ está a ser acusado de agressão sexual por parte de duas mulheres (não identificadas). Uma das queixosas alega ter sido violada por Noth no seu apartamento de West Hollywood, Los Angeles, em 2004, após ter ido devolver um livro que ele lhe tinha emprestado quando se conheceram na piscina do prédio. Tinha 22 anos na altura dos acontecimentos e teve que ir ao hospital, onde terá sido suturada. A outra mulher relatou que estava num encontro com Noth em Nova Iorque, em 2015, quando ele a convidou para voltar a sua casa, onde o ator a terá agredido e abusado sexualmente.



Chris Noth já veio a público negar tudo. “As acusações contra mim, feitas por pessoas que conheci há anos, inclusive décadas, são categoricamente falsas. ‘Não’ sempre significa ‘não’, e essa é uma linha que não ultrapassei”, disse.

