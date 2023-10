Gala dos Sonhos de Sara Carreira regressa aos palcos

A missão da Associação Sara Carreira continua a promover os sonhos dos mais novos. A poucas horas do julgamento do acidente que vitimou a filha de Tony Carreira e Fernanda Antunes, a associação divulgou a data para a

"À semelhança das duas edições anteriores, a Gala será conduzida pela apresentadora e Embaixadora da Associação, Fátima Lopes, e contará com a participação de vários nomes sonantes da indústria musical portuguesa, como Tony, Mickael e David Carreira, Soraia Ramos, Ivandro, Maninho, Marco Rodrigues, Syro e Mariana Pacheco, entre outros artistas", pode ler-se em comunicado.





A entrada no evento solidário terá o custo de 25€ que irão reverter para a associação que visa apoiar jovens carenciados e sem condições de realizarem os seus sonhos.

Segundo Anabela Fonseca, diretora executiva da Associação Sara Carreira, "A nossa Associação foi criada em homenagem a Sara Carreira, com o intuito de perpetuar a história de um sonho que ganhou asas e que perdura no tempo, com a ajuda da família, mecenas, parceiros e amigos. Desde maio de 2021, esse sonho tem como foco o apoio a diversos jovens com dificuldades financeiras a perseguirem os seus objetivos pessoais e profissionais."

A Gala conta com o apoio dos mecenas Altice, Missão Continente, SIC, Fundação Santander e o Grupo DS, bem como alguns embaixadores da Associação Sara Carreira, bolseiros e seus respetivos padrinhos e figuras conhecidas do grande público.