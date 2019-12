Galãs portugueses fazem sucesso no Brasil

Os galãs portugueses continuam a fazer sucesso no Brasil.Em Portugal ficou a namorada, Bárbara Branco, que, a julgar pelas últimas notícias divulgadas pela imprensa brasileira, não estará muito satisfeita com esta relação à distância. É que, de acordo com várias publicações, o ator deixou-se encantar pelas curvas da jovem Juliana Paiva, com quem faz par romântico na trama.Segundo o site 'Extra', José Condessa e Juliana Paiva têm partilhado vários momentos em comum dentro e fora dos ecrãs e a aproximação entre ambos tem sido notória., pode ler-se na publicação do site que avançou a notícia.Os rumores surgiram depois de ter sido publicado um vídeo na festa privada num ambiente bastante cúmplice e divertido.Bárbara Branco, que integra o elenco da novela ‘Na Corda Bamba’, na TVI, em que tem protagonizado cenas escaldantes, tem assistido às notícias vindas do Brasil e até ao momento não se manifestou publicamente sobre o sucedido. Durante o mês de dezembro, Condessa conseguiu alguns dias de folga para passar o Natal em Portugal, junto da família.Mas não só José Condessa fez sucesso por Terras de Vera Cruz e são vários os portugueses que escolheram o Brasil para conquistar uma maior projeção profissional a nível internacional. Destacam-se José Fidalgo, Ricardo Pereira, Pedro Carvalho ou Paulo Rocha.