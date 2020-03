Garay e mulher obrigados a viver amor à distância devido ao coronavírus

O Valencia confirmou no passado domingo, dia 15 de março, que detetou cinco casos positivos de coronavírus.





O jogador Garay, de 33 anos, é um deles. O futebolista argentino anunciou









"Eu suponho e imagino, por lógica, que também estarei infetada por estar em contacto direto com ele", começou por dizer Tamara.



"Não tenho sintomas, estou bem, portanto não vou stressar", afirma também, garantindo que a família está segura e que está a tomar as medidas exigidas pelas autoridades e profissionais de saúde.



No entanto, como forma de se prevenir, Tamara garante que não está próxima do companheiro e partilhou uma imagem que 'derreteu' os seguidores que a acompanham.



"Juntos na distância", escreveu na legenda de uma fotografia onde surge perto do companheiro, mas separados por um vidro. Garay surge de máscara.



Garay também não resistiu a partilhar a mesma fotografia na sua conta de Instagram. "Ela sempre comigo, aconteça o que acontecer. Amo-te muito meu amor. Obrigada", escreveu o craque.



A fotografia comoveu os milhões de fãs que não resistiram a deixar mensagens de apoio e força nesta fase difícil. "Tudo vai ficar bem", "Muita força para a tua família", "Que fotografia magnífica", "Vocês são um exemplo a seguir", são algumas das mensagens deixadas.



Recorde-se que Ezequiel Garay e Tamara Gorro estão casados desde 2012 e juntos têm dois filhos em comum: Shaila, de quatro anos, e Antonio, de apenas um ano.