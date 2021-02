Gato de Georgina e Ronaldo viaja de jato privado após atropelamento

Pepe viajou para Madrid, Espanha, para receber tratamento médico

Foto: Direitos Reservados

01:30





O animal está gravemente ferido, após ter sido atropelado em Turim, Itália, ao fugir da mansão de CR7. Agora, vai ficar internado num hospital veterinário da capital espanhola para realizar um tratamento médico mais adequado.



Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo protagonizaram um momento insólito, aos olhares dos admiradores, ao levarem o gato de estimação, Pepe, para Madrid, Espanha, de jato privado.O animal está gravemente ferido, após ter sido atropelado em Turim, Itália, ao fugir da mansão de CR7. Agora, vai ficar internado num hospital veterinário da capital espanhola para realizar um tratamento médico mais adequado.

O caso está a ter repercussão na imprensa espanhola e italiana, com vários fãs a revelarem-se surpresos com os luxos ao dispor do animal de estimação do jogador português.