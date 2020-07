Gémeas de Débora Monteiro já estão em casa

16:11

Após ter dado à luz as gémeas Alba e Júlia, no dia 8 de julho, Débora Monteiro já tem as bebés em casa. Miguel Mouzinho, o companheiro da atriz partilhou a novidade nas redes sociais através de duas fotografias.

Numa delas, o empresário segura as duas meninas ao colo, enquanto noutra surge num estacionamento a balançar as cadeiras das bebés.

À semelhança do namorado, a atriz que dá vida a Carla na novela 'Terra Brava' da SIC, partilhou fotografias das bebés nos Instastories (histórias instantâneas) da sua conta de Instagram. Numa delas, é possível ver as gémeas a dormirem dentro das respetivas cadeiras no carro.

Recorde-se que Débora Monteiro assinalou o nascimento das gémeas com uma fotografia tirada na sala de parto, na qual revelou que o companheiro não pôde assistir devido à situação de pandemia de Covid-19 que assola o país.