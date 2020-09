Gémeas Jacob em aniversário ousado

01:30

Rute Lourenço

Raquel e Catarina Jacob, consideradas as gémeas mais sexy do País, chegaram aos 30 anos com uma festa escaldante, com o tema ‘Bem-vindos à Selva’. As atrizes alugaram uma quinta para reunir os amigos e vestiram-se de forma sensual, levando os fãs ao delírio com as indumentárias atrevidas escolhidas para a ocasião.





As fotos da festa foram divulgadas por Raquel Jacob, que é mulher do guarda-redes José Sá. Na sua conta de Instagram, a atriz, que ficou conhecida na série ‘Morangos com Açúcar’, da TVI, mostrou-se comovida com a onda de carinho recebida por parte de amigos e de familiares presentes na festa. “Foi uma noite cheia de surpresas que me levaram dos sorriso de alegria, às lágrimas de alegria e gratidão”.