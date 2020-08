Gémeas Jacob ousadas disputam sensualidade e beleza Companheira do futebolista José Sá e a irmã fazem furor nas redes sociais com as fotografias que partilham em biquíni.

01:30

Vânia Nunes

Raquel e Catarina Jacob têm incendiado as respetivas redes sociais com as fotografias que partilham deste verão. Em excelente forma física, as gémeas de 30 anos têm posado com biquínis reduzidos nas praias por onde têm passado. Além disso, também mostram o talento para a moda, em sessões fotográficas que protagonizam, merecendo elogios dos seguidores.



A companheira de José Sá, Raquel tem tentado ser uma inspiração para quem a segue, tentado passar mensagens de aceitação e autoconfiança. Sem pudores, divulga várias fotos suas nua ou em lingerie, recebendo sempre a aprovação do companheiro, que integra o plantel do Olympiakos FC, na Grécia. Mas também recebe críticas e uma delas mereceu a sua resposta. “Na minha profissão [a nudez] é vista como arte, apreciada pelos melhores fotógrafos, escultores e pintores, mas muito censurada e com preconceito sim, para muitos que a vêm com maldade e perversidade”, escreveu a atriz, que ficou conhecida nos ‘Morangos Com Açúcar’.

