George Clooney 60 anos repletos de charme

celebrou no passado dia 6 de maio o seu 60º aniversário. E apesar de continuar a ser considerado um dos maiores galãs de Hollywood, o ator confessou que não lida bem com o avançar da idade. Numa entrevista ao ‘Entertainment Tonight’, dias antes do seu aniversário, Clooney não se mostrou muito satisfeito com o facto de o grande dia estar quase a chegar. Ainda assim, preferiu brincar com a situação., disse.Durante muitos anos, Clooney foi considerado um boémio solteirão e bon vivant. Características que não se adequam ao seu estilo de vida atual. Desde 2014, quando se casou com a advogada libanesa Amal Alamuddin, de 43, o ator passou a revelar-se um homem apaixonado e dedicado à família. Pai dos gémeos Alexander e Ella, de três anos, prefere agora uma vida recatada, focado na família e em causas sociais, valores que tenta passar aos filhos., revelou o ator.Segundo a revista ‘OK!’, Clooney queria celebrar o seu 60º aniversário no México ou em Itália com uma festa de arromba na companhia de antigos ‘amigos de copos’ como Brad Pitt ou Rande Gerber. Contudo, a mulher preferia uma celebração mais íntima, só com os filhos, o que terá gerado algumas discussões entre o casal., adianta a mesma publicação.