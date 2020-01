George Clooney e Amal querem terceiro filho para salvar casamento

George Clooney e a mulher, Amal, passaram por um ano difícil e, de acordo com a imprensa internacional, estiveram prestes a avançar para umque entraria para a história como um dos mais caros do mundo das celebridades.Agora, novas notícias dão conta de que o casal conseguiu superar as divergências e até está a pensar dar um irmão aos gémeos Ella e Alexander., diz uma fonte, acrescentando que agora os Clooney estão tão bem que até já pensam em fazer uma cerimónia de renovação de votos de casamento na praia.De acordo com a mesma notícia, Amal, de 41 anos, já começou a fazer tratamentos de fertilidade para ser mãe pela segunda vez.A conhecida advogada considera que é a altura certa para que os gémeos tenham irmãos, uma vez que já completaram o segundo ano de vida. Também George Clooney, que já tem 58 anos, admitiu aos amigos que não quer adiar por muito mais tempo uma nova experiência na paternidade.2020 promete ser assim um ano em grande para o mediático casal, quenuma romântica cerimónia em Veneza, que comoveu os fãs de Clooney, que o viam como um solteirão inveterado.