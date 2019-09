George Clooney em discussão violenta com Amal

O último ano não tem sido fácil para George Clooney e Amal, que já enfrentaram rumores de divórcio e, de acordo com a imprensa internacional, têm vivido dias "tensos, com muitos altos e baixos".Agora, e depois de umas férias em que tudo parecia estar a voltar à normalidade, o mediático casal voltou às zangas e discussões, ao ponto de a advogada sair de casa com os gémeos, Ella e Alexander."A Amal sente que não aguenta mais este ambiente e bateu com a porta. Eles têm feito de tudo para salvar o casamento, mas não tem sido fácil e desde que os filhos nasceram as crises tornaram-se mais frequentes", diz uma fonte.A nova violenta discussão acontece numa altura em que o casal se prepara para celebrar o quinto aniversário de casamento, na próxima sexta-feira. Os dois teriam planos para uma celebração muito romântica, mas agora estão de costas voltadas. "Todos esperam que se entendam até lá", diz a mesma fonte.O último ano tem sido assim marcado por altos e baixos na relação e rumores de divórcio.