George Clooney perdeu 13 kg para novo papel e foi hospitalizado

George Clooney, de 59 anos, empenhou-se com afinco na sua nova personagem no filme ‘The Midnight Sky’, que o levou a perder 13 quilos. Um processo de perda de peso drástica que afetou seriamente a saúde do ator, que chegou mesmo a ser hospitalizado. A revelação foi feita pelo próprio ao jornal britânico ‘The Mirror’.Clooney sentiu dores fortes de estômago dias antes de iniciar as gravações do filme e foi diagnosticado com uma pancreatite. "Acho que estava a esforçar-me demasiado para perder peso depressa e provavelmente não estava a tomar devidamente conta de mim", revelou o galã.Após o diagnóstico, Clooney esteve internado vários dias no hospital até conseguir recuperar. "Demorei algumas semanas até ficar bom", acrescentou o ator.Além da mudança para a nova personagem, Clooney também deixou crescer a barba para dar a vida um astrónomo com cancro, no filme em que também assume o cargo de diretor.No meio artístico são muitas as figuras que já sofreram transformações de imagem, quer seja por projetos profissionais ou motivações pessoais, como foi o caso da cantora Adele, que já conseguiu perder 45 kg. A artista submeteu-se a uma rigorosa dieta e surpreendeu tudo e todos com a mudança de imagem. Também as transformações de Christian Bale para abraçar projetos profissionais são surpreendentes e já levaram o ator a pesar 54 kg e 103 kg, em pouco tempo.Em Portugal, o apresentador Fernando Mendes, que pesava 120 kg, mudou os seus hábitos e perdeu mais de 30 kg, por motivos de saúde, e mostra-se satisfeito com a mudança.