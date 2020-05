George Clooney: quarentena precipita divórcio milionário

Estarãoa caminho de um dos divórcios mais caros da história precipitado pelos tempos de quarentena ou será que o confinamento do casal serviu para os unir e sarar feridas antigas? Esta tem sido a grande dúvida colocada pela imprensa internacional em relação a um dos casais mais mediáticos do Mundo.. "George não está a gostar da experiência de ser mandado o tempo tempo", disse uma fonte próxima do casal àquela publicação. "Por outro lado, Amal está a achar sufocante ter que andar a fazer de empregada de limpeza", avançou.Teoria diferente defende o ‘The Star’, que leva a narrativa para o lado contrário da separação. Um fonte não identificada disse ao jornal que o ator e a advogada de direitos humanos estão a divertir-se bastante juntos em quarentena. "É realmente bom colocar o romance de volta ao relacionamento", diz. "Para George, tem sido maravilhoso acordar com Amal e ver as crianças logo de manhã".DesentendimentoRecorde-se que há algumas semanas a publicação ‘Life & Style’ havia publicado uma história alegando que George e Amal Clooney estavam de costas voltadas devido a uma divergência sobre o local onde morar de forma permanente. O ator queria viver em Los Angeles, enquanto a advogada seria a favor da residência em Londres. A verdade é que, como o porta-voz de George havia confirmado anteriormente ao site Gossip Cop, o casal mora junto tanto em Londres quanto em Los Angeles.Outra teoria adotada pela imprensa americana é a de que são os filhos que têm sido a tábua de salvação do casamento fracassado. Em janeiro, várias notícias davam conta de que o casal estaria mesmo a pensar em dar um irmão aos gémeos Ella e Alexander., afirmava uma fonte.